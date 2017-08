in foto: Foto di repertorio

Stava percorrendo via Valsellustra in direzione via Emilia, a Dozza, sulla sua sedia a rotelle quando improvvisamente è stato falciato da un'automobile impazzita insieme al suo accompagnatore. È morto così un 48enne dozzese, di cui al momento non sono note le generalità, nella serata di martedì 8 agosto. Stando alle prime ricostruzioni del tragico incidente, l'uomo era accompagnato da un cittadino bulgaro di 63 anni che da tempo si occupava di assisterlo nelle incombenze quotidiane e stava percorrendo in sedia a rotelle via Valsellustra, una strada fuori dal centro abitato di Dozza e priva di illuminazione pubblica.

All'improvviso una Citroen C3, guidata da una ragazza di 22 anni originaria di Casalfiumanese, ha perso il controllo ed è piombata sui due passanti, uccidendo sul colpo il 48enne. Entrambi i feriti sono subito stati trasportati all'ospedale di Imola, ma per l'uomo in carrozzina i medici non hanno potuto far nulla e sono stati costretti a constatarne il decesso. A causa delle lesioni subite nel tremendo impatto, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. L'accompagnatore, invece, ha riportato escoriazioni e traumi in varie parti del corpo e al momento risulta ancora ricoverato nell’Area Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale di Imola. La salma del 48enne è stata messa a disposizione dei magistrati, mentre l’auto e la sedia a rotelle sono state sequestrate. Ulteriori accertamenti sono in corso di svolgimento dai Carabinieri di Dozza.