Docce gelate e scariche di taser per torturare la ex, arrestato per stalking a Vicenza

L’incubo vissuto per circa un anno da una 41enne di Verona. Il suo ex compagno, un coetaneo vicentino, per mesi l’avrebbe molestata, picchiata, torturata e l’avrebbe costretta a lasciare il lavoro. È stato arrestato per stalking.