In un video che sta circolando sul Web in queste ore si vede l'onorevole Alessandro Di Battista parlare con un nutrito gruppo di commercianti ambulanti giunti sotto Montecitorio per protestare contro la direttiva Bolkestein. Il parlamentare grillino, incontrandoli per ascoltare le loro richieste, punta il dito contro il sistema mediatico italiano e la stampa e di rimando la folla sostiene le posizioni del deputato, iniziando a insultare i giornalisti. "Se toppi un congiuntivo diventa notizia nazionale. Questo sistema mediatico è pronto soltanto a cogliere l’errore per delegittimare l’unica forza politica che non si è spartita nulla qua dentro. E la rabbia vostra è la stessa che ho io: sono 4 anni che subiamo qualsiasi cosa dal sistema mediatico per non essere mai scesi a compromessi con questa gente! Il problema sono le linee editoriali degli editori impuri, come De Benedetti. Il Messaggero è di Caltagirone: da quando non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi a Roma ogni giorno tirano merda sul Movimento Cinque Stelle”, dice Di Battista, aggiungendo però di non avercela con tutti i giornalisti, ma solo con quelli che vivono per "captare e cogliere l'errore, vivisezionare un discorso per delegittimarci".

Alle parole di Di Battista, però, è seguita un'agghiacciante reazione dei commercianti presenti in piazza, che hanno iniziato a insultare i giornalisti urlando: "Li ammazziamo noi", "servi", "maledetti", "bastardi" e molto altro ancora. La polemica è scoppiata in men che non si dica, non appena il video ha iniziato a circolare sui social network. "La crociata del Movimento 5 Stelle contro la libertà di stampa e i giornalisti sfiora ormai l'istigazione a delinquere. Il video con il quale l'onorevole Alessandro Di Battista arringa gli ambulanti, invitandoli a prendersela con i giornalisti va oltre qualsiasi forma di libera manifestazione del pensiero e rispolvera un inaccettabile e pericoloso squadrismo verbale. L'onorevole Di Battista e coloro che la pensano come lui si mettano l'anima in pace: la libertà di espressione è un pilastro insostituibile della democrazia e non sarà l'allergia di Beppe Grillo e dei suoi seguaci a qualsiasi forma di pensiero critico a impedire ai giornalisti italiani di fare il loro dovere di informare i cittadini", ha protestato Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti.