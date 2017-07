Un giovane di 20 anni di origine egiziana è disperso da stamattina nelle acque antistanti il castello aragonese di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria. Il ragazzo, studente del locale istituto alberghiero, stava giocando sulla spiaggia con alcuni suoi amici, anche loro studenti. La comitiva ha deciso di fare il bagno malgrado il mare fosse molto agitato.

I compagni del 20enne sono riusciti a tornare in spiaggia, mentre il ragazzo non ce l'ha fatta ed è stato trascinato via dalle correnti che in quella zona, soprattutto in presenza di vento, sono molto forti. Gli amici del giovane hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno dato inizio alle ricerche con delle imbarcazioni della Capitaneria di porto di Crotone e di alcuni privati cittadini a supporto delle operazioni. Le condizioni del mare e soprattutto le correnti della zona rendono difficili la localizzazione del ragazzo che, secondo alcune testimonianze, sarebbe emerso nei pressi del castello e sarebbe sparito subito dopo sott'acqua. Con il passare delle ore purtroppo le possibilità di trovare il 20enne ancora in vita si fanno sempre più remote.