Una ragazza di diciotto anni è morta a Mesoraca, in provincia di Crotone, a causa di un incidente domestico. La giovane stava usando il suo cellulare mentre era nella vasca da bagno, ma ad esserle stata fatale è stata la ciabatta multipresa che aveva poggiato sul bordo e con cui stava ricaricando lo smartphone. La stessa ciabatta è caduta nell'acqua e nulla ha potuto il dispositivo salvavita, poiché alla pericolosa leggerezza della giovane si è aggiunta, secondo quanto rivelato dall'Ansa, un possibile reato.

L'impianto elettrico dell'abitazione era infatti collegato alla rete senza passare per il contatore. È stata proprio questa circostanza a non far attivare il dispositivo salvavita e a portare i Carabinieri a denunciare il padre della vittima, un operaio di quarantuno anni, per furto di energia elettrica. Benché la ragazza sia stata soccorsa celermente, i medici sono giunti sul posto quando la giovane era già deceduta. Il corpo, su cui verrà eseguita un'autopsia, è ora nell'obitorio dell'Ospedale di Crotone.

Casi simili non sono purtroppo così rari e si registrano pressoché ovunque. Risale a meno di un anno fa la notizia proveniente dalla Russia di una quattordicenne morta per aver fatto il bagno con il cellulare in carica.