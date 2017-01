Almeno sette persone sono rimaste uccise e altre quattordici hanno riportato ferite quando un famoso ponte sospeso pieno di turisti è crollato in un'area rurale della Colombia centrale. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri vicino alla città di Villavicencio, capoluogo del dipartimento di Meta sulle rive del fiume Guatiquía, a 75 chilometri a sud-est della capitale Bogotà. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, il ponte – costruito con tavole di legno e corda – potrebbe essersi capovolto a causa di un sovraccarico nel corso di una affollata tre giorni di fine settimana di vacanza. In ogni caso, secondo alcuni abitanti della zona la struttura non era in buone condizioni e non ci sarebbero stati dei controlli adeguati.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare – Per ora si parla di sette morti ma i funzionari locali hanno fatto sapere che il bilancio delle vittime potrebbe diventare ancora più drammatico perché le lesioni subite dalle persone cadute nella gola profonda 80 metri sono state gravi. Tra le sette vittime finora accertate ci sarebbero, secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto per i soccorsi, anche due minori. Le autorità di Villavicencio hanno chiesto alla popolazione di recarsi a donare il sangue per le vittime dell’incidente. Secondo il dirigente della Protezione civile “serve sangue di qualsiasi gruppo anche per i quattro bambini fra i 5 e i 12 anni sopravvissuti al volo”.