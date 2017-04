Sale ancora la tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Dopo le minacce degli ultimi giorni, a parlare di quanto sta succedendo è stato il presidente americano Donald Trump nel corso di una lunga intervista concessa alla Reuters per i suoi 100 giorni alla Casa Bianca. Trump ha parlato di un rischio molto serio di un conflitto ammettendo la difficoltà di arrivare a una soluzione diplomatica. Il presidente americano, non nascondendo appunto la possibilità che esploda “un grande, grande conflitto”, ha spiegato che preferirebbe risolvere la questione del programma nucleare di Pyongyang con la diplomazia ma “è molto difficile”.

“Kim Jong-un? Ha preso il potere a soli 27 anni” – Del dittatore nordcoreano Kim Jong-un Trump ha detto che è una persona che “ha preso il potere a 27 anni, quando suo padre morì. E quindi non voglio dargli credito ma si dica quello che si vuole tranne che è stata un'impresa facile, non a quell'età”. Trump ha quindi detto di confidare nel ruolo di Xi Jinping, il leader cinese che ha incontrato nel vertice in Florida: “Certamente non vuole vedere turbolenze e morte, non vuole vederlo: è un uomo buono, molto buono e ama la Cina e ama la gente della Cina. So che vorrebbe essere in grado di fare qualcosa, ma forse non può farlo”.

Pechino ha minacciato sanzioni in caso di altri test nucleari – Le parole di Trump arrivano a poche ore dall’intervento che il segretario di Stato Rex Tillerson farà per sollecitare sanzioni da parte delle Nazioni Unite contro il governo della Corea del Nord per il suo programma nucleare. Tillerson intanto ha affermato che Pechino ha minacciato la Corea del Nord di imporre sanzioni nei suoi confronti in caso di altri test nucleari. “Sappiamo che la Cina è in comunicazione con il regime di Pyongyang. Ci hanno confermato di aver chiesto di non condurre altri test nucleari”, ha detto parlando con Fox News, aggiungendo che Pechino ha inoltre informato gli Usa di aver riferito a Pyongyang che se continuerà con i test nucleari “la Cina imporrà sue sanzioni”.