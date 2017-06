Tragedia familiare questa mattina a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.Un agente della polizia penitenziaria di 53 anni, Giovanni Petrasso, ha ucciso con la propria pistola d'ordinanza la moglie di 48 anni, Maria Grazia Russo, e si è poi suicidato, sparandosi con la stessa arma. Il fatto è accaduto nell'abitazione della coppia dove, in un'altra stanza, c'era anche la figlia diciottenne dei due, che fortunatamente è rimasta illesa. É stata proprio la ragazza ad avvertire le autorità dopo essere entrata nella stanza in cui si trovavano i genitori ed aver visto i loro corpi riversi sul pavimento; la giovane comunque non avrebbe assistito direttamente all’omicidio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Montalto Uffugo e quelli di Rende, nonché un’ambulanza e l’elisoccorso. Purtroppo però l’intervento della staff sanitario è stato inutile: marito e moglie sono già stati rinvenuti cadavere. Un'altra figlia più grande della coppia vive fuori dalla Calabria per motivi di studio. Tra Petrasso e la moglie, secondo quanto è trapelato dalle indagini dei carabinieri, negli ultimi tempi c'erano litigi abbastanza frequenti per normali problemi di coppia, ma nessuna denuncia per maltrattamenti o per altro.