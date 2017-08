Terribile incidente lunedì pomeriggio in un parco acquatico della provincia di Cosenza, in Calabria. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in maniera grave nella piscina che simula onde mentre stava trascorrendo la giornata all'Acquapark in compagnia di amici. Come hanno raccontato alcuni testimoni presenti alla scena, la prontezza dei bagnini, dei tecnici e dello staff medico presente nel parco ha evitato la tragedia.

Il ragazzo infatti stava per essere risucchiato dalle turbine presenti all'interno della vasca ma l‘immediata decisione di spegnere i motori dell’impianto ha evitato il peggio. Soccorso e trasportato fuori dall'acqua, il minore, residente nella cittadina di Corigliano, è stato rianimato dai bagnini dai medici prima di essere consegnato ai sanitari del 118. Il 17enne avrebbe ingerito molta acqua e per questo motivo le sue condizioni di salute in un primo momento sono sembrate molto serie ed era stato allertato anche l'elisoccorso, ma poi si è ripreso ed è stato accompagnato in ambulanza in ospedale dove è stato ricoverato presso il reparto di rianimazione. Sul caso è stata aperta un'indagine per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto .