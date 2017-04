Dopo le parole del presidente americano, che in un’intervista per i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca ha parlato della possibilità di un grande conflitto con la Corea del Nord, Pyongyang ha risposto lanciando un nuovo missile balistico, lancio che però è fallito con il razzo che è esploso prima di oltrepassare i confini nordcoreani. Qualche ora dopo una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza, “la Corea del Nord ha lanciato un tipo di missile balistico non identificato da un sito” a nord di Pyongyang, è quanto ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano. “Noi abbiamo il sospetto che questo test sia stato un fallimento”, ha indicato la fonte chiarendo che il missile non ha volato che pochi minuti e ha raggiunto 71000 metri di altezza.

Trump: “Mancanza di rispetto” – Il presidente americano Donald Trump ha commentato con un tweet: “La Corea del nord ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo altamente rispettato presidente lanciando oggi, anche se senza successo, un missile. Male!”.

Poche ore prima del lancio gli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza dell'Onu avevano aperto al negoziato pur lasciando “tutte le opzioni sul tavolo”, compresa quella militare. “Il Consiglio di Sicurezza Onu deve agire prima che lo faccia la Nord Corea”, aveva sollecitato Tillerson, sostenendo che “non agire immediatamente sulle questioni fondamentali della sicurezza nel mondo potrebbe portare conseguenze catastrofiche”. Secondo fonti di stampa, l'amministrazione Trump potrebbe rispondere accelerando l'ipotesi di nuove sanzioni nei prossimi giorni e con ulteriori esercitazioni navali o l'invio di aerei o navi come prova di forza.

Stato di allerta in Giappone: a Tokyo si ferma la metro – Dopo la provocazione di Kim Jong-un il Giappone rimane in stato di allerta. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga ha affermato che il Paese è “preparato a rispondere a ulteriori provocazioni della Corea del Nord”. Il sistema dei trasporti della metropolitana di Tokyo ha interrotto i servizi per 10 minuti alle 6.07 del mattino, quando è stata rilasciata l'informazione del lancio del missile, così come il servizio dei treni veloci Shinkansen, lungo il versante occidentale dell'arcipelago, nella prefettura di Ishikawa.