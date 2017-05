in foto: Il missile intercontinentale in grado di colpire gli Stati Uniti.

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico, lanciando un "proiettile non identificato" a Pukchang, nella provincia del Pyongan Meridionale, volando per circa 500 chilometri. A rendere pubblico l'ennesimo tentativo di Pyongyang, effettuato nel pomeriggio di domenica, ora locale, è stato il ministero della Difesa di Seul, capitale della vicina Corea del Sud, come riportano i media internazionali. Non sono stati ufficializzati altri dettagli sull'operazione. Secondo le prime stime dei militari sudcoreani, il missile è finito nel Mare del Giappone. Il presidente Moon Jae-in ha convocato una seduta urgente del Consiglio sulla sicurezza nazionale.

Tuttavia, secondo le notizie raccolte dalla Yonhap News Agency, che cita una fonte anonima, non si tratterebbe di un missile balistico intercontinentale, anche se per Washington si tratta di un vettore di medio raggio. "Il missile – si legge in una nota diramata dalla Casa Bianca – già testato a febbraio, ha un raggio inferiore rispetto a quelli lanciati dalla Corea del Nord negli ultimi tre test effettuati". Il comunicato sottolinea, dunque, come l'amministrazione Usa sia a conoscenza del nuovo tentativo di Pyongyang. Secondo gli esperti, questo tipo di vettore sarebbe in grado di raggiungere Hawaii e Alaska.

Soltanto una settimana fa il Paese asiatico, guidato da Kim Jong Un, aveva dichiarato il successo del lancio di un nuovo razzo balistico, capace di essere utilizzato come vetture per le testate nucleari, finito poi nelle acque del Giappone. Il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite ha chiesto qualche giorno più tardi alla Corea del Nord di non procedere con ulteriori test, sottolineando l'importanza "dell'impegno sincero di Pyongyang alla denuclearizzazione attraverso prove concrete" e ventilando la possibilità di inasprire le sanzioni a causa delle continue provocazioni. Ma, evidentemente, la richiesta della comunità internazionale è caduta nel vuoto.