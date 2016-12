Un uomo di circa 40 d’anni ha tentato il suicidio ingerendo farmaci e alcol in quantità. L’insano gesto sarebbe stato compiuto dopo aver compreso di essere stato truffato da una sedicente ‘maga’ a cui avrebbe consegnato in un paio di anni 150 mila euro, con l’obiettivo di conquistare il cuore di una donna.

Come riporta il Giornale di Vicenza, l’operaio era innamorato da tempo di una barista e nell’estate 2014 in una vacanza a Bilione aveva confidato a una donna sulla sessantina il suo amore segreto. Quest’ultimo avrebbe quindi rivelato di poterlo aiutare in qualche modo: essendo lei maga, avrebbe fatto innamorare la donna di lui grazie a riti esoterici con tarocchi, incensi, candele, profumi, foto e altro. Tutto ciò però aveva un prezzo: 10 mila euro a seduta. Da quel punto, l’operaio avrebbe dilapidato ben150 mila euro in una serie di incontri con la “maga”, fino a quando la donna è scomparsa nel nulla.

E’ stato solo in quel momento che l’uomo ha realizzato di essere stato ingannato e per questo ha tentato il suicidio in casa, ingerendo medicinali e alcolici. A salvarlo sono stati i genitori che l’hanno subito portato in ospedale, dove ha rivelato il motivo del suo folle gesto. I suoi cari hanno appreso della maga solo in quel momento, così come dei 150 “bruciati”. Denunciata la truffa alle forze dell’ordine è partita un’indagine per rintracciare la donna.