Una dodicenne in Cina avrebbe partorito da sola una bambina per poi abbandonarla in un cespuglio, dove fortunatamente è stata ritrovata in buone condizioni di salute. A riportare la vicenda registrata in Cina, nella provincia del Sichuan, sono diversi quotidiani stranieri. Secondo le indagini della polizia la madre della neonata sarebbe appunto una ragazzina di appena dodici anni che vive con i nonni dato che i suoi genitori, che vede solo una volta all'anno, si sono trasferiti per trovare lavoro. Fonti della polizia hanno raccontato che la dodicenne avrebbe avuto un lieve malore e per questo la nonna aveva deciso di accompagnarla in ospedale. Ma a un certo punto durante il tragitto la dodicenne si sarebbe allontanata con la scusa di andare in bagno e in quei momenti, secondo la polizia, avrebbe partorito in gran segreto. Poi la ragazzina sarebbe tornata dalla nonna e, come se nulla fosse accaduto, sarebbe andata in ospedale per farsi visitare.

La neo-mamma non ha risposto a nessuna domanda della polizia – La bimba, nata prematura, è stata rinvenuta in buone condizioni ed è stata subito trasportata in un ospedale della zona per i controlli del caso. A quanto la ragazzina non avrebbe voluto rispondere a nessuna domanda della polizia, comprese quelle relative al padre della bambina. La nonna, invece, avrebbe dichiarato di non sapere che la nipote fosse incinta.