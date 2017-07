CATANIA – Un pitbull ha aggredito un bambino di 20 mesi a Catania, mordendolo alla testa e procurandogli una frattura alla teca cranica. Il piccolo è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia del Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta nel cortile condominiale dove abita la famiglia del bambino che stava giocando assieme a un ragazzino di sette anni. Il cane era con i suoi due proprietari, che abitano nello stesso stabile. La mamma della vittima e i presenti sono subito intervenuti per togliere il bambino delle fauci del pitbull. Indagini sono state avviate da agenti delle ‘Volanti' della polizia di Stato di Catania che ha proceduto al sequestro preventivo del cane, prelevato da personale dell'Asp e affidato in custodia a un canile. I coniugi proprietari del pitbull sono stati denunciati, in stato di libertà, per omessa custodia e malgoverno di animali e per lesioni personali colpose gravi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.