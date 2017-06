in foto: Auto finisce sugli spettatori della gara a Catania (Facebook).

È di almeno dieci feriti, tra cui una donna e un ragazzo di 15 anni in gravi condizioni e in prognosi riservata, il bilancio dell'incidente verificatosi nella mattina di domenica 25 giugno a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, quando una vettura, che partecipava a una gara automobilistica, è uscita fuori strada, per cause ancora in via di accertamento, investendo alcuni spettatori. La macchina in questione è una Ford Escort, guidata da un pilota maltese durante il sesto trofeo Città di Piedimonte. Intanto, l'Aci Sport, la Federazione Sportiva e della promozione dei Campionati e dei Trofei Italiani, ha precisato che "la manifestazione non aveva il riconoscimento di gare delle federazione e che questo era stato segnalato a chi di competenza".

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I due feriti gravi sono stati ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania entrambi con elisoccorso e trattati in codice rosso. Il 15enne si trova in condizioni molto critiche, in quanto ha subito un politrauma con lesioni interne. Operato d'urgenza, sarà poi ricoverato in rianimazione. Politraumatizzata, con una frattura al bacino, è anche la donna e i medici valuteranno a breve il trattamento più idoneo per poterle salvare la vita.