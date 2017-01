Nasce una collana di storie illustrate e a fumetti ispirate alla Cappella Sansevero e al principe Raimondo di Sangro. Si intitola "SAnLAb graphic novel" la nuova collana pubblicata dalla casa editrice Alós, presentata mercoledì 25 gennaio presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Storie illustrate e a fumetti ispirate alla Cappella Sansevero all'interno della quale vi è il famoso "Cristo Velato" e al suo più noto artefice, il principe Raimondo di Sangro.

La casa editrice Alós ha deciso, nel suo ventennale, di proporre nuove chiavi di ricerca e di riflessione artistica sulla storia di Napoli e di uno dei monumenti più amati della città partenopea. La collana, infatti, ha già in programma l'uscita di sette volumi, che apriranno la strada al contributo di nuovi autori interessati a cimentarsi con questo tema anche in futuro.

Raimondo di Sangro, principe di Sansevero.

La cappella e la figura del suo ideatore Raimondo di Sangro settimo principe di Sansevero sono state rilevante argomento di studi e ricerche, ma anche oggetto di rielaborazioni da parte dell'immaginario collettivo legato a leggende popolari e superstizioni. Ciò ha creato un divario evidente, e ancora non colmato, tra analisi erudite, ma elitarie, e produzioni della cultura di massa in grado di diffondere storie fascinose, ma infondate, che si trasformano in elementi riduttivi del valore sia del monumento sia dell’immagine del Principe di Sansevero.

Cappella Sansevero, scrigno del ‘Cristo velato'

Obiettivo di questa collana è saldare la cesura esistente tra i differenti linguaggi, affidando all'illustrazione e al fumetto il compito di esplorare il ricchissimo immaginario narrativo della Cappella Sansevero, inaugurando una nuova visione del luogo, incentrata su una rilettura della figura di Raimondo di Sangro, la cui vita e la cui cultura ne fanno un perfetto personaggio letterario. Nella ricerca promossa dalla casa editrice dove si fondono elementi còlti derivanti dagli studi più approfonditi e suggestioni provenienti dai temi popolari, sono stati individuati autori capaci con le loro tavole di fornire segni e suggestioni grafiche del tutto differenti, con una efficace molteplicità di sguardi. Questa progettualità è finalizzata sia alla libera re-interpretazione di un patrimonio immaginario articolato e multiforme, di elementi già noti, attraverso la sensibilità artistica dei singoli autori, sia alla veicolazione a un pubblico più ampio di ricerche grafiche personali e dal forte carattere sperimentale.