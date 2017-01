Finti tecnici della Rai in questi giorni starebbero bussando alle porte di alcuni cittadini, in larga parte anziani, spiegando di essere incaricati della restituzione del canone Rai pagato e non dovuto o versato in eccesso o ancora pagato due volte. Si tratta, tuttavia, di una truffa alla quale prestare la massima attenzione: solitamente i finti tecnici chiedono di verificare i bollettini del pagamento della bolletta della luce che include il canone: naturalmente ne approfittano per accedere nella casa della vittima e rubare quello che è alla loro portata di mano. Episodi di questo tipo sono stati segnalati soprattutto nel Nord Italia, in particolare nella provincia di Pavia, dove i sindaci hanno invitato i cittadini a "non aprire la porta a chi chiede di verificare i bollettini del canone Rai". L’invito di polizia e carabinieri è quello di non fare entrare nessuno nella propria abitazione e di fare immediata segnalazione del tentativo di truffa in modo da poter individuare le zone di azione dei truffatori.

Oltre alle truffe in casa delle vittime ci sono poi quelle online: stanno infatti circolando mail provenienti dall’indirizzo: a2s875890.079292076@postacertificata.rai.it . Viene erroneamente comunicato che il canone di abbonamento speciale è di Euro 100, di scaricare la relativa fattura e di provvedere al pagamento entro 48 ore. Naturalmente si tratta di indicazioni falsi alle quali è necessario non date credito.