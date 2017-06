in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventidue anni, bracciante agricolo di Canicattì, è morto dopo essere stato accoltellato davanti a un pub del paese nella provincia di Agrigento. Il dramma è avvenuto nella serata di sabato. Da quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato colpito da un altro uomo dopo aver preso le difese di una donna di trentotto anni che era in sua compagnia in un locale in piazza Dante. Troppi gli apprezzamenti, anche molto pesanti, che l'uomo stava rivolgendo alla sua amica. Per questo tra i due sarebbe nata una lite inizialmente fatta di parole ma alla fine il ventiduenne sarebbe stato accoltellato.

Il ragazzo è morto ancor prima di arrivare in ospedale – Dato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane siciliano, morto però ancor prima di raggiungere l'ospedale “Barone Lombardo”. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ricostruito l'accaduto e hanno fermato il presunto responsabile: si tratta di un uomo di trentaquattro anni di Canicattì che è stato portato in caserma.