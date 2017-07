Nuova allerta morbillo in Italia dopo che un giovane cameriere originario di Pesaro è stato ricoverato con i sintomi della malattia infettiva nell'ospedale di Belluno. La segnalazione è avvenuta perché l'uomo, poco più che 30enne, lavora in un hotel di San Martino di Castrozza, nel Trentino orientale, dove nei giorni scorsi erano presenti circa 250 ospiti che potenzialmente potrebbero essere entrati in contatto con lui. La notizia è stata comunicata dalla Asl di Belluno al ministero della Salute per le opportune verifiche e segnalazioni.

L'uomo è giunto al pronto soccorso quattro giorni fa con forte stato febbrile, astenia e la classica eruzione cutanea provocata dal morbillo e per questo ricoverato nel reparto malattie infettive. Dalle successivi analisi e dagli accertamenti clinici i medici hanno confermato poi la diagnosi di morbillo. Secondo fonti sanitarie, è in buone condizioni e potrebbe essere dimesso a breve. Ora resta da stabilire quanto deve essere estesa l'indagine epidemiologica per l'eventuale contagio di chi è entrato in contatto con lui che probabilmente non sarà estesa a tutti i clienti dell'hotel.

Intanto gli ultimi dati sulla diffusione del morbillo in Italia e in Europa ha fatto scattare un nuovo allarme negli Stati Uniti. Il centro per il controllo delle malattie di Atlanta infatti, in vista delle vacanze estive, ha avvisato tutti i turisti statunitensi chi si recano in Europa di proteggersi da questa malattia infettiva vaccinandosi. Tra i Paesi a rischio segnalati dalle autorità americane c'è proprio l'Italia, oltre a Belgio, Francia, Germania e Romania.