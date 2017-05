Terribile incidente stradale all'alba di sabato sulla Strada statale 195 Sulcitana, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 28 anni al volante della sua auto infatti ha improvvisamente perso il controllo de mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi contro la vegetazione presente a bordo della carreggiata. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Inutili per lui infatti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 giunti sul posto.

All'arrivo dell'ambulanza, allertata da gli altri automobilisti di passaggio che avevano assistito alla drammatica scena, per il giovane non c'era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La vittima si chiama Andrea Sau, un 28enne residente a Villa San Pietro, nella città metropolitana di Cagliari, che stava percorrendo la strada statale al volante della sua Volkswagen Fox in direzione Pula. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 7 nel territorio del comune di Sarroch, all'altezza dell'incrocio che conduce alla strada pedemontana.

Secondo una prima ricostruzione dei fati da parte della Polizia stradale che è giunta sul posto per i rilievi del caso, l'auto del giovane dopo una sbandata avrebbe invaso la carreggiata opposta e, dopo aver divelto il guard-rail, è finita fuori strada. Il 28enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.