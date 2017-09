Era sulla sua barca tra Capraia a Rosignano quando improvvisamente ha scorto in mare qualcosa che somigliava a un enorme delfino, ma quando ha guardato meglio ha visto che in realtà l'animale aveva dimensioni più ragguardevoli e soprattutto delle macchie bianche su un mantello nero. Così un velista tedesco in giro per i mari italiani ha deciso di scattare una foto della scena, convincendosi che quello era un raro avvistamento di orca nel Mar Tirreno. L'avvistamento risale allo scorso 5 settembre ma la notizia e l'immagine sono state diffuse grazie a Yuri Tiberto, gestore dell'acquario di Marina di Campo (Livorno), all'isola d'Elba, anche lui convinto che si tratti di un raro ma non impossibile avvistamento di Orca nel Mar Tirreno.

"Nei nostri mari, l'Orca è una specie definita come occasionale. Presenza certa e documentata, ma molto rara e generalmente di breve durata: una sorta di ‘gita fuori porta'. Queste immagini per la prima volta vanno a confermare la presenza di questo cetaceo nelle acque dell'Arcipelago toscano, altre volte segnalato ma mai fotografato o filmato" ha spiegato Tiberto, assicurando: "La foto è una sola e l'ho fatta vedere ad alcuni amici biologi che hanno confermato la sensazione che si tratti proprio di un'orca e ciò confermerebbe gli avvistamenti già fatti nel nostro mare, al largo dell'isola d'Elba, almeno in due circostanze: una nei mesi scorsi e l'altra nell'anno precedente".

Non tutti gli esperti però sono sicuri che l'animale fotografato possa essere effettivamente un'orca. Secondo Sergio Ventrella, funzionario dell'Osservatorio toscano sulla biodiversità, la foto infatti "non scioglie i dubbi, anzi quelle chiazze bianche che si notano sul corpo dell'animale fotografato potrebbero essere gli schizzi della sua immersione in mare dopo un salto e anche la pinna non è poi così pronunciata come quella che invece appartiene alle orche". Dubbi che si tratti di un'orca sono stati espressi anche dai biologi dell'Arpat che, pur riconoscendo che la forma arrotondata della pinna potrebbe indicare "che si tratti di una femmina", sottolineando che "l'unica foto in nostro possesso è troppo sgranata per esprimersi con certezza"