È stato condannato a otto anni di carcere don Francesco Caramia, quarantatreenne ex parroco della chiesa San Giustino de Jacobis di Brindisi. L’accusa è di atti sessuali su minori. La sentenza è stata emessa in tarda serata dal Tribunale di Brindisi, con il giudice che ha accolto la richiesta del pm. Il religioso era stato arrestato nel giugno dello scorso anno e aveva poi ottenuto i domiciliari presso una comunità religiosa fuori regione. I fatti di cui è accusato Caramia risalgono agli anni 2008 e 2009: il sacerdote di Brindisi è stato riconosciuto colpevole di avere abusato sessualmente di un chierichetto che all'epoca aveva otto anni. A far aprire le indagini fu la denuncia del pediatra della vittima, nel luglio del 2015: il bambino aveva raccontato di aver subito abusi e aveva riferito anche alcuni dettagli.

Il racconto della vittima di abusi: "Sono un bimbo, lasciami stare" – “Io capivo che non era una cosa per bambini, mi immaginavo che non era una cosa per bambini, gli dicevo sei grande, per favore, lasciami stare, sono un bimbo. Qualche volta piangevo”, aveva detto la vittima raccontando quanto subito dal sacerdote. Stando sempre al suo racconto, avrebbe anche ricevuto minacce di ritorsione da parte del prete che gli diceva che ciò che faceva con lui “era per opera di Dio e che quello era solamente amore che voleva ricevere”. Una volta appreso di essere indagato per atti sessuali continuati e pluriaggravati, il sacerdote si era dimesso dall’incarico nella parrocchia. Poi l’arresto nel giugno del 2016. Il prete, assistito dagli avvocati Giancarlo Camassa e Rosanna Saracino, aveva scelto di essere processato con rito ordinario.