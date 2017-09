Una malattia debellata ormai da anni in Europa torna a far paura anche in Italia. Stiamo parlando del tifo, una malattia infettiva che persiste ancora in molti Paesi e aree del mondo come l'Asia. Proprio da qui infatti era giunta la giovane donna a cui è stata diagnosticata nelle scorse ore la febbre tifoidea. Il caso è stato scoperto all’ospedale San Maurizio di Bolzano dove la donna, che è residente da diversi anni in Alto Adige, era arrivata con febbre alta. Dai sintomi e dalle risposte della paziente i medici hanno subito ipotizzato il tifo e gli esami svolti nel nosocomio del capoluogo altoatesino infine hanno confermato la diagnosi.

La signora, originaria dell’Asia meridionale e rientrata in Alto Adige dopo un viaggio in patria, è stata così immediatamente trasportata nel reparto malattie infettive dove è stata ricoverata in isolamento. Secondo i sanitari, al momento del ricovero la donna accusava solo febbre molto alta e non altri sintomi tipici della malattia. La paziente comunque starebbe rispondendo bene alla terapia antibiotica a cui è stata sottoposta. Al momento non è stato accertato come abbia fatto la donna a contrarre la malattia anche se si sa che il tifo si trasmette per ingestione di acqua o cibi contaminati dal batterio SalmonellaTyphi oppure per contatto oro-fecale con altri pazienti infetti.