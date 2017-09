E’ bastato un po’ di spray al peperoncino spruzzato nel cestino dei rifiuti per scatenare il panico ieri al teatro Europauditorium, in piazza della Costituzione, a Bologna, prima dell'inizio dello spettacolo d'inaugurazione con Virginia Raffaele e il coro dell’Antoniano, e con un parterre d’eccezione che ha visto protagonisti: sindaco, rettore, presidente della Fiera, e molti volti noti della città. Una donna di 51 anni ha però rovinato la festa. Ed è pure finita nei guai.

I fatti intorno alle 20.50 di ieri: la donna ha utilizzato lo spray in un contenitore dei rifiuti al palazzo della Cultura e dei Congressi e l’esalazione gassosa della sostanza urticante ha provocato la reazione indesiderata in alcuni dei presenti nella sala buffet: tosse, occhi arrossati, ect. Molti hanno pensato ad una fuga di gas. Così sono stati chiamati i carabinieri che si trovavano già in zona: il pubblico è stato invitato a uscire e la sala è stata messa in sicurezza. Alla fine proprio la 51enne, tra l’altro incensurata, si è avvicinata ai militari dell’Arma e fortemente dispiaciuta per l’accaduto, ha ammesso le proprie responsabilità: inevitabile la denuncia (per getto pericoloso di cose) e il sequestro della bomboletta da 15 ml. La serata, seppur con un po’ di ritardo e lo spavento e l’irritazione degli spettatori, è iniziata poi senza altri problemi.