Brutto incidente in casa nelle scorse ore in un'abitazione famigliare di Terni. Una bambina di appena cinque mesi infatti è stata improvvisamente aggredita dall'animale domestico finendo per perdere tre falangi della dita della mano. A causare il danno permanente alla piccola non è stato un animale esotico e nemmeno un cane di guardia diventato improvvisamente egressivo, come purtroppo è accaduto anche di recente, ma un più piccolo e all'apparenza indifeso furetto. Come raccontano i quotidiani locali, l'animale pare fosse abituato a convivere con la famiglia che lo aveva preso già da diverso tempo ed era custodito in gabbia.

Probabilmente è bastato un attimo di distrazione perché la piccola si avvicinasse alla gabbietta del furetto allungando la mano per accarezzarlo scatenando però la reazione violenta dell'animale. Comprensibile lo spavento e gli attimi di terrore successivi per la giovane coppia di genitori ternani quando hanno visto la bimba sanguinare e piangere a dirotto. I genitori della piccola hanno deciso di trasportarla con la loro auto immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni dove però purtroppo i medici, dopo vari e infruttuosi tentativi, hanno dovuto amputare le falangi della mano alla piccola. In ospedale era stato deciso anche un intervento chirurgico d'urgenza per scongiurare la perdita delle tre falangi prossimali ma evidentemente il morso del furetto aveva provocato lesioni troppo gravi.