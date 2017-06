"Il confronto fra tutto quello che ha fatto il nostro governo in Abruzzo e quello che stanno facendo i governi del Pd con i terremotati dell'Italia centrale è davvero impietoso". A dichiararlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il riferimento è ai devastanti terremoti che hanno colpito l'Italia lo scorso anno e l'oggetto del contendere è una "dimenticanza" dell'attuale governo, che avrebbe mancato di inserire nella manovrina appena approvata l'esenzione all'imposta di successione dedicata a figli e parenti delle vittime morti a cauda dei terremoti. Sostanzialmente, in mancanza di questa esenzione, gli eredi dovranno pagare l'imposta di successione per ereditare quelle case che il terremoto ha reso macerie. "Quando ho appreso della mancata esenzione dell'imposta di successione ho pensato ad un macabro scherzo. L'idea che gli eredi delle persone scomparse nel crollo delle loro case debbano pagare l'imposta di successione per ereditare le rovine di quelle stesse case è talmente assurda da rasentare l'incredibile", ha spiegato Berlusconi.

"Il confronto fra tutto quello che ha fatto il nostro governo dopo il sisma in Abruzzo e quello che stanno facendo i governi del Pd con i terremotati dell'Italia centrale è dolorosamente evidente. Dopo il sisma che ha colpito L'Aquila avevamo sospeso ogni prelievo fiscale e contributivo per un anno e mezzo, poi avevamo ridotto ogni imposta del 40%. Avevamo lavorato per dare in pochi mesi un tetto stabile e sicuro in pochi mesi per chi aveva perso la casa e per avviare una ricostruzione, che è stata lasciata impantanare dalle amministrazioni della sinistra", ha proseguito il leader di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24.

Nel corso dell'intervista, Silvio Berlusconi ha poi parlato delle elezioni amministrative. Domenica 25 in centinaia di comuni italiani, infatti, il centrodestra andrà a ballottaggio e il leader di Forza Italia è convinto di riuscire a guadagnare più sindaci del Pd di Renzi: "Ai ballottaggi di domenica il centrodestra si aggiudicherà più città della sinistra. Gli italiani hanno cominciato a capire che i nostri comuni sono gestiti meglio di quelli della sinistra e hanno meno tasse".