Londra, Parigi e Barcellona per Julia, Manchester e ancora Barcellona per Chris. Due ragazzi, lei australiana e lui inglese, che si sono salvati ieri nella città catalana ed erano già stati “miracolati” in precedenti occasioni, quando si sono salvati da altri attentati. Sono i media britannici a riportare, all’indomani dell’attentato in Spagna, le storie di questi due giovani scampati al furgone-killer sulla Rambla e appunto sopravvissuti anche ad altri attacchi nei mesi scorsi in Europa. Julia Monaco è una ventiseienne australiana che ieri ha vissuto il suo terzo attentato in pochi mesi. La giovane stava facendo shopping con le amiche nei pressi di Plaza Catalunya quando un furgone ha travolto la folla mentre la sera del 3 giugno era a Londra nel corso dell’assalto avvenuto vicino a Borough Market. E ancora, pochi giorni dopo, si trovava a Notre Dame a Parigi quando un poliziotto è stato accoltellato fuori dalla cattedrale. Ma nonostante i tre attentati Julia non vuole arrendersi alla strategia del terrore.

Il racconto di Julia: "Il terrorismo non mi impedirà di vedere il mondo" – A Barcellona Julia stava per uscire dal centro commerciale quando è stata travolta dall'onda umana di persone in fuga dal terrorista: “Hanno chiuso le porte e vedevo la gente terrorizzata che sbatteva contro i vetri e che voleva entrare – ha raccontato all'emittente radiofonica 3AW – In un secondo è cambiato tutto. Le persone correvano terrorizzate, piangevano, urlavano. Siamo tornate nel negozio dove eravamo uscite da poco e ci siamo rifugiate lì. Ci hanno detto di stare lontani dalle finestre e di stenderci a terra a faccia in giù”. “Il terrorismo non mi impedirà di vedere il mondo, non ho voglia di tornare a casa – ha detto ancora la ragazza – Voglio stare qui e non voglio lasciarli vincere, chiunque essi siano”.

Chris, salvo a Manchester e poi a Barcellona – Chris Pawley, invece, è un trentenne inglese che prima dell'attentato di Barcellona aveva per un soffio schivato l'esplosione di Manchester al concerto di Ariana Grande. Il Mail online spiega che il giovane, residente a Manchester, si trovava a pochi metri dal centro della Rambla quando il furgone ha investito decine di persone. Chris, che era in vacanza a Barcellona col compagno, ha raccontato di essersi trovato nella zona dell’attentato pochi secondi dopo l’accaduto e poi di essersi rifugiato in hotel. Il 22 maggio scorso il giovane era riuscito ad evitare per pochi minuti l’attentato a Manchester: aveva infatti abbandonato l’arena poco prima che il terrorista si facesse esplodere.