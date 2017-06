Lo scorso venerdì una bambina di quattro anni che si chiamava Kaitlyn Oliver è tragicamente scomparsa dopo essere stata colpita da una barca a Temple Lake Park, in Texas. Suo padre Patrick, trentasette anni, è rimasto invece gravemente ferito: l’uomo ha infatti tentato di salvare la sua bambina ma l’elica della barca gli ha tranciato entrambe le gambe e ora è ricoverato in condizioni critiche nella terapia intensiva dell’ospedale. Presunto responsabile del drammatico incidente è Jason Stuart Bernal, un uomo di quarantaquattro anni del Texas che è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo e portato in carcere con una cauzione fissata a 150.000 dollari. Il drammatico incidente sarebbe avvenuto mentre l'uomo stava facendo retromarcia con la sua barca: dietro di lui c'erano la bambina e il suo papà che stavano nuotando.

Avviata una raccolta fondi per la bimba e il suo papà – Dopo l'incidente, per la piccola Kaitlyn e per il suo papà è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. Secondo quanto si legge sui media americani, l’uomo aveva da poco cambiato lavoro e non aveva una assicurazione sanitaria. I soldi raccolti serviranno dunque per le spese dei funerali di Kaitlyn – descritta dalla sua famiglia come “una bambina bella, dolce e vivace che amava il suo cane” – e quelle mediche del papà. In poche ore sono stati raccolti più di trentamila dollari.