Doveva essere una giornata di relax e divertimento insieme agli amici. Ma per Marco Neri, imprenditore 44enne originario di Massa Cozzile, in provincia di Pistoia, si è trasformata in tragedia. L'uomo stava infatti nuotando nel mare di Baratti, Piombino, con un amico. Ma i due si sono spinti, senza accorgersene, troppo al largo. Hanno tentato di riavvicinarsi alla riva, ma il forte vento ha reso tutto più difficile. Quando finalmente è arrivato a terra, era privo di sensi e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo effettuati da un medico presente in spiaggia. Trasportato d'urgenza in ospedale, i sanitari del pronto soccorso non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

Sta bene, invece, Maurizio Catilongo, l'amico della vittima che con lui si era tuffato in acqua per una nuotata. Non era la prima volta che si allontanavano dalla riva, essendo esperti nuotatori. Ma questa volta qualcosa non ha funzionato. Catilongo, nuotando a rana, è riuscito ad arrivare fino a una quindicina di metri dalla spiaggia dove, sbracciando, ha attirato l’attenzione degli altri bagnanti che lo hanno aiutato ad arrivare a riva, prima di cercare di riportare a terra anche Marco Neri, ma era troppo tardi.

Neri era molto conosciuto nel suo paese, essendo contitolare, con il padre Aldo e la madre Romana, del Prosciuttificio Valdinievole, vera e propria istituzione da quelle parti. Abitava con la famiglia nei dintorni di Montecatini Terme, a Massa e Cozzile, proprio accanto all’azienda di famiglia. Lascia la compagna, Karina Mendoza, da cui aveva avuto poco tempo fa una bambina. Intanto, i carabinieri di Piombino sono al lavoro per fare luce sulle cause della morte dell'uomo, per conoscere le quali si aspettano anche i risultati dell'autopsia.