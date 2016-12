Un bimbo di appena 22 mesi, residente a Porcari, in provincia di Lucca, è morto per meningite di tipo C. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza nella serata di ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. In precedenza era arrivato, già in gravissime condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Il bambino non era vaccinato. I sintomi – a cominciare da una febbre molto alta – avevano subito messo in allarme i medici lucchesi, che dopo i primi accertamenti hanno deciso di trasferirlo in ambulanza all'ospedale pediatrico di Firenze. Qui il piccolo, insieme ai familiari, era arrivato intorno alle 21. Purtroppo i tentativi di salvargli la vita, sono stati inutili. La causa della morte del piccolo è stata confermata dal laboratorio di immunologia della AOU Meyer di Firenze: ancora una volta è stato fatale il ceppo di tipo "C". Sono state subito attivate le procedure di profilassi per i familiari del piccolo.

La morte del bambino porta a 7 i decessi per meningite di tipo C nel 2016 in Toscana. Lo scorso anno le vittime per lo stesso ceppo di meningite erano state 6. A questi si aggiungono un decesso per meningite di ceppo B e la morte, nel novembre scorso, di un paziente colpito da meningite pneumococcica. Complessivamente sono stati 60 i casi di meningite C registrati in Toscana dal 2015 a oggi, 31 lo scorso anno e 29 in quello in corso. Nel frattempo la giunta regionale ha comunicato che la campagna vaccinale straordinaria avviata nell'aprile 2015 dalla Regione Toscana proseguirà fino a giugno 2017. Approvata anche la modifica del calendario vaccinale che prevede 3 dosi di vaccino per i bambini di età compresa tra uno e 13 anni di età. Una decisione presa dopo che la meningite di tipo C ha colpito anche bambini e adulti già vaccinati.