Nella giornata di oggi, domenica 25 giugno, i cittadini padovani si sono recati alle urne per votare il nuovo sindaco e rinnovare la giunta comunale. Gli aspiranti "Primo Cittadino" al ballottaggio erano due: l'ex sindaco Massimo Bitonci per e Sergio Giordani per la coalizione di centrosinistra.

Al momento gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne danno in vantaggio il candidato Bitonci con una forchetta che va dal 54% al 56%. Lo sfidante Giordani, invece, si attesta tra il 44% e il 46%. Le prime proiezioni su dati reali, però, hanno abbassato di netto il vantaggio di Bitonci, che passa al 48,3%. In testa Giordani con il 51,6%.

Cosa sono gli exit poll.

Gli exit poll sono delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi, dopo il voto. I risultati raccolti sono poi centralizzati e "pesati", in modo da fornire una stima generale delle intenzioni di voto. Tuttavia in molti preferiscono attendere almeno le proiezioni per poter commentare con più sicurezza: la validità degli exit poll, infatti, è piuttosto relativa, e non vanno assolutamente confusi con le proiezioni sui voti effettivamente scrutinati.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno l’ex sindaco leghista Massimo Bitonci ha ottenuto il 40,26% dei consensi, mentre lo sfidante Sergio Giordani il 29,21% delle preferenze.

Chi è Massimo Bitonci.

Classe 1965, Massimo Bitonci è laureato in economia e commercio. Presidente della Liga Veneta del 2016, Bitonci è stato sindaco di Cittadella per due mandati. Nel 2008 viene eletto deputato per la Lega Nord, mentre alle elezioni del 2013 diviene senatore, sempre per la Lega Nord, di cui fu capogruppo fino all'elezione a sindaco di Padova. Eletto sindaco nel 2014, Bitonci è stato primo cittadino di Padova fino alla sera dell'11 novembre 2016, quando la maggioranza del consiglio comunale si è dimessa in blocco, sfiduciandolo.

Chi è Sergio Giordani.

Classe 1953, Sergio Giordani è un imprenditore, nonché ex presidente della società Padova Calcio. Dopo il diploma di Perito Tecnico ha frequentato per qualche tempo l’università e contemporaneamente iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, fino a diventarne amministratore delegato. Nel maggio 2017, durante un comizio elettorale, è stato colpito da un improvviso ictus cerebrale emorragico e ha rischiato di dover abbandonare la corsa a sindaco di Padova. È sposato con Lucia e ha due figli grandi, Antonio e Paola. Giordani è sostenuto dal Partito Democratico e da una serie di liste civiche.