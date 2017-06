Nella giornata di oggi, domenica 25 giugno, i cittadini aquilani si sono recati alle urne per votare il nuovo sindaco e rinnovare la giunta comunale. Gli aspiranti "Primo Cittadino" al ballottaggio erano due: per la coalizione di centrosinistra il commercialista Americo Di Benedetto e per la coalizione di centrodestra Pierluigi Biondi.

Al momento gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne danno in vantaggio il candidato Di Benedetto con una forchetta che va dal 54% al 58%. Lo sfidante Biondi, invece, si attesta tra il 42% e il 46%. Le prime proiezioni su dati reali (23 sezioni su 81), invece, ribaltano la situazione a L'Aquila: Biondi è in testa al 51,1% mentre Di Benedetto si ferma al 48,9%

Cosa sono gli exit poll.

Gli exit poll sono delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi, dopo il voto. I risultati raccolti sono poi centralizzati e "pesati", in modo da fornire una stima generale delle intenzioni di voto. Tuttavia in molti preferiscono attendere almeno le proiezioni per poter commentare con più sicurezza: la validità degli exit poll, infatti, è piuttosto relativa, e non vanno assolutamente confusi con le proiezioni sui voti effettivamente scrutinati.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno Americo Di Benedetto ha riscosso il 47,08% delle preferenze, mentre lo sfidante Pierluigi Biondi della coalizione di centrodestra si è fermato al 35,84%.

Chi è Americo Di Benedetto

È il candidato della coalizione civico progressista ‘Vivendo L'Aquila', sostenuto dalle liste Territorio Collettivo, L'Aquila Sicurezza Lavoro, Articolo 1 per L'Aquila – Democratici e progressisti, Democratici e socialisti per L'Aquila e frazioni, Cambiare Insieme, Partito Democratico, Abruzzo Civico, Socialisti e Popolari, Il Passo Possibile. Vincitore delle primarie di coalizione contro lo sfidante Pietrucci, Di Benedetto è nato a L'Aquila nel 1968. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio. Già sindaco di Acciano per due mandati, Di Benedetto è commercialista e revisore dei conti, nonché presidente di Gran Sasso Acqua.

Chi è Pierluigi Biondi

È il candidato di centrodestra, sostenuto dalle liste Rivoluzione Cristiana, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Benvenuto Presente, L'Aquila futura, Unione di Centro, Noi con Salvini. Biondi ha 42 anni ed è un dipendente pubblico, già sindaco di Villa Sant’Angelo per due mandati.