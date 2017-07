Paura in Australia, dove nelle scorse ore sono state arrestate dalla polizia di Sydney quattro persone nel corso di una serie di perquisizioni volta a sventare un imminente attacco terroristico nel Paese. Lo ha riferito il quotidiano locale Sydney Morning Herald, ma la notizia è stata presto confermata anche dal premier Malcolm Turnbull. "Posso riferirvi che è stata una vasta azione antiterroristica (una quarantina gli agenti impegnati) per sventare un piano per abbattere un aereo". Il primo ministro ha anche sottolineato come siano state messe in atto misure di sicurezza in tutti gli scali nazionali e internazionali per scongiurare la minaccia. L'indagine sarebbe stata condotta dopo alcune informazioni ricevute dall'intelligence, che hanno permesso di ricostruire le intenzioni dei presunti attentatori.

La famiglia di uno dei fermati vive alla periferia di Sydney, sulla Cleveland Street di Surry Hills, da tutti definita come una "famiglia normale". Si tratterebbe, comunque, di un gruppo di ispirazione islamista, come ha spiegato la polizia australiana, che ha anche sottolineato come l'attacco avrebbe dovuto avvenire in un grande aeroporto, ma non è chiaro se l'ordigno, improvvisato, fosse indirizzato a un volo nazionale o internazionale. Sono circa cento le persone che che hanno lasciato questo Paese per andare in Siria a unirsi a organizzazioni come come l'Isis, ha detto il ministro australiano per l'immigrazione, Peter Dutton. Anche se la situazione sembra essere tornata alla normalità, il sistema di controllo nazionale sulle minacce terroristiche in Australia evidenzia il livello di minaccia come "probabile".