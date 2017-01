Un camion ha travolto una piccola folla, tra cui molti militari, a Gerusalemme in quello che sembra essere un attentato terroristico. Lo riferisce la portavoce della polizia israeliana. Il primo bilancio parla di almeno 4 morti e dieci feriti. Il presunto attentatore è stato neutralizzato.

L'assalitore di Gerusalemme ha colpito un gruppo di soldati che erano appena scesi da un autobus. Dopo averli investiti l'uomo ha ingranato la marcia indietro ed è ripassato su di loro. A quel punto i soldati rimasti illesi hanno fatto fuoco di lui uccidendolo. Lo ha raccontato alla radio militare l'autista del mezzo dal quale erano scesi i soldati. L'emittente ha anche confermato il bilancio di 4 morti e di alcuni feriti.

La polizia israeliana, citando fonti del pronto soccorso, ha precisato che le vittime dell'attacco di oggi a Gerusalemme sono tre donne e un uomo, tutti sui 20 anni. Secondo quanto è stato accertato l'automezzo che ha investito i soldati ha una targa israeliana. In base alle prime ricostruzioni, l'automezzo ha deliberatamente travolto i militari che erano appena scesi da un autobus. Secondo alcuni media ci sarebbero delle persone sotto le ruote del mezzo investitore. In città è stato elevato immediatamente il livello di allarme.

L'attacco è avvenuto ad una fermata di autobus nei pressi della passeggiata di Armon Hanatziv (o Talpiot est). Il posto si trova in un quartiere ebraico della parte sud di Gerusalemme est.

Hamas da Gaza ha espresso il suo plauso per l'attacco di oggi a Gerusalemme. Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem, ripreso dai media israeliani, ha scritto sulla sua pagine Facebook che "le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l'Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall'occupazione israeliana".

"Quando il mondo capirà che il problema è l'odio palestinese?". Cosi' via Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon ha commentato in un prima reazione il "nuovo attacco palestinese" di oggi a Gerusalemme.