La sera del 3 giugno scorso, una settimana fa, i tre terroristi autori dell'attentato a London Bridge avevano tentato di noleggiare un camion da 7,5 tonnellate simile a quello utilizzato il 14 luglio 2016 per la strage di Nizza. Il pagamento del mezzo non andò in porto correttamente così i tre assalitori optarono per il furgone Renault con il quale hanno investito i passanti.

A rendere nuovi i nuovi dettagli dell'attentato terroristico in cui otto persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite è la polizia, che stamattina ha effettuato nuovi blitz nei quartieri orientali della città arrestando due persone, entrambe sospettate di aver collaborato all'organizzazione dell'attentato. Si tratta di un 27enne prelevato da una casa a Ilford e di un 28enne a Barking: entrambi sono accusati di atti terrorismo. Sale così a 7 il numero delle persone arrestate, ma le indagini stanno ancora proseguendo e non è escluso che anche nei prossimi giorni possano scattare altre retate.

Diffusa la foto dei coltelli utilizzati nell'attentato.

Le autorità nel frattempo hanno rivelato un dettaglio sulle armi usate sabato: Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane e l'italo marocchino Youssef Zaghbache, cioè i tre terroristi dell'attacco a London Bridge, avevano coltelli di ceramica viola legati ai polsi, ognuno lungo 30 centimetri. La lama è in ceramica, materiale che farebbe pensare alla necessità di eludere un metal detector. La marca dei coltelli è "Ernesto" e si tratterebbe di oggetti di facilissima reperibilità. Nascoste nel furgone, inoltre, sono state trovate 13 bottiglie incendiarie che i terroristi non hanno fatto in tempo ad utilizzare perché uccisi dalla polizia. Nel veicolo gli investigatori hanno anche trovato sacchi di ghiaia, sedie e una valigia. Tra i particolari forniti dalla polizia secondo quanto riferiscono i media britannici, i tre avevano affittato un appartamento a Barking da usare come rifugio.