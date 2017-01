Dopo essere scampata alla tragedia dell'hotel Rigopiano e tirata fuori dalle macerie, il suo primo pensiero era stato quello di poter riavere i biscotti che aveva in borsa e di poter andare finalmente a sciare come le era stato promesso per quelle vacanza poi trasformatesi in tragedia. Richieste di normalità durante un incubo che una bambina di 6 anni fatica a comprendere. Ora la piccola Ludovica potrà presto esaudire entrambi i desideri. Come ha annunciato il direttore dell’Associazione turistica di Ortisei, infatti, "La Val Gardena è pronta ad esaudire il desiderio di Ludovica" ospitando la piccola e la sua famiglia per poter sciare sulle Dolomiti.

Poche ore dopo il suo salvataggio ad esaudire il suo primo desiderio ci aveva pensato un bimbo di 9 anni di Pescara. Rimasto colpito dalla storia e dalla richiesta di biscotti da parte della piccola, ascoltate in tv, ha chiesto alla sua mamma il desiderio di regalargliene un pacco e insieme alla madre si è recato in ospedale e ha consegnato il suo dono a un medico. La bambina, che con il fratellino Gianfilippo e la mamma Adriana sono stati salvati l'altro ieri, sarà dimessa nelle prossime ore dallo stesso ospedale per riabbracciare così tutta la sua famiglia scampata alla tragedia.