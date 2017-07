Aveva inforcato la sua moto per andare a lavorare in un paese vicino, un modo per imparare un mestiere nell'estate post diploma, ma un tragico destino ha voluto che non ci arrivasse mai a causa di un devastante incidente stradale che gli è costato la vita. Così è morto nella mattinata di mercoledì il 19enne Daniele Traldi, un ragazzo di Mortizzuolo, frazione di Mirandola e San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Erano da poco passate le 7.45 quando il giovane, che aveva compiuto gli anni a giugno, in coincidenza con il diploma, in sella alla sua moto si è scontrato formalmente con un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Un impatto devastante che ha distrutto la parte anteriore della vettura e scaraventato il 19enne a diverse decine di metri di distanza uccidendolo sul colpo. Inutili infatti i successivi interventi dei soccorsi medici giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Blu di San Felice e l’automedica dell’ospedale di Mirandola. Alla base dello schianto probabilmente un sorpasso su un camion tentato dal ragazzo. Quando la moto si è affacciata a sinistra per iniziare la manovra però si sarebbe trovata davanti l’auto. Uno schianto inevitabile, l’auto colpita in pieno è parzialmente finita nel fossato a bordo strada mentre la moto è stata completamente distrutta.