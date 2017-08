Una fiammata l'ha investito mentre era al lavoro nella cucina del ristorante. Un cuoco di 34 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in pieno da una fiamma che si è levata dai fornelli della cucina. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di eri, a Jesi in provincia di Ancona. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze il giovane si trovava ai fornelli preparando una pietanza a base di alcol quando, per cause ancora non chiare, è stato investito dalle fiamme che l'avrebbero colto di sorpresa. Subito soccorso dai colleghi è stato poi portato dal 118 presso il locale ospedale. Le sue condizioni sono gravi, il 40% del corpo è rimasto ustionato. Data la gravità delle ferite riportate i medici stanno valutando il trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Sul porto sono giunti i carabinieri di Santa Maria Nuova e gli ispettori della locale Asur. Ci sarà da chiarire la dinamica dell'incidente ma soprattutto la conformità delle strutture. I colleghi del giovane saranno ascoltati nelle prossime ore dalle forze dell'ordine che stanno indagano per far luce sull'accaduto. Per ora nessuna indiscrezione. Il giovane lavora in quel ristorante già da un po' ed è importante per gli inquirenti capire se si è trattato di un errore umano. I tecnici dell'Asur provvederanno anche ad accertarsi del buon funzionamento della cucina e dei fornelli. Intanto la cittadina adriatica si stringe intorno al giovane cuoco e molte persone a lui vicine sperano possa rimettersi al più presto.