"Amo insegnare ai bambini e amo il sesso". Così Nina Skye, una maestra di scuola materna statunitense, si è giustificata con quanti le chiedevano di rinunciare alla sua seconda professione, nonché la più remunerativa, quella di attrice porno. Alla donna, 21 anni, il direttore dell'asilo presso cui era assunta aveva chiesto di fare una scelta chiara e definitiva: quella di abbandonare la pornografia per dedicarsi solo all'educazione dei bambini, anche perché quest'ultima professione cozzava terribilmente con i valori religiosi che tutti gli altri insegnanti, e si presume anche i genitori dei piccoli, avevano deciso di sposare.

"Volevano che smettessi con i video porno, ma io amo sia insegnare che fare sesso e credo non ci sia assolutamente nulla di male in questo. Tra l'altro per il primo filmato che mi è stato commissionato ho guadagnato 2.500 dollari, una cifra molto più alta di quanto percepisco come insegnante di scuola materna". Per la 21enne, quindi, si prospetta molto probabilmente un futuro da pornodiva.