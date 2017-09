Al via oggi il test di medicina per 66.907 aspiranti medici, nel 2016 erano 62.695. I posti disponibili solo per Medicina sono 9.100, 908 per Odontoiatria e verranno scelti in base al superamento di un unico test ingresso con domande uguali per tutti. Anche la graduatoria sarà unica, e valida per tutto il territorio nazionale. Rispetto all'anno scorso c'è stata una riduzione: i posti disponibili erano 9.224.

Ma i ragazzi che oggi stanno affrontando la prova in diverse città hanno dovuto sborsare cifre diverse per la partecipazione all'esame. Nonostante la posto in gioco sia identica. Una discrepanza evidente. Passando in rassegna le università pubbliche, se infatti la media nazionale è di 50,93 euro a testa, le università hanno previsto tasse differenti per accedere al test di ammissione. Per esempio il test più economico è quello dell'Università Bicocca di Milano, con una tassa di iscrizione di 10 euro. Il più caro è il test dell'Università di Vercelli e della seconda Università di Napoli: 100 euro per concorrere. Una forbice inspiegabile, se si considera che a tutti gli studenti dovrebbero essere garantite pari opportunità iniziali, pur non avendo la certezza del successo: solo 1 su 7 potrà studiare nella facoltà prescelta, passando la prova e accedendo ad una graduatoria nazionale.

Ma procediamo con ordine. Secondo un rapporto elaborato da Skuola.net, dopo quelli di Napoli e Vercelli, gli atenei con le tasse più alte per il test sono quello di Messina, (il costo è 90 euro), e quello di Salerno (il costo è 80 euro). Un pò più alte delle tasse richieste alla Bicocca sono quelle pagate dagli studenti a Varese (20 euro), a Cagliari (22,5), Sassari (25 euro) e Trieste (30 euro). L'Università di Tor Vergata ha stabilito un costo di 35 euro, anche se sempre a Roma, per entrare nella facoltà di Medicina della Sapienza, bisogna pagare 45 euro.

Complessivamente la spesa pagata in Italia per il test si aggira attorno a 3,5 milioni. La prova d'esame è affidata al Cineca, il Consorzio interuniversitario che gestisce la procedura, ideando gli elaborati. Ma ogni ateneo, sfruttando la sua autonomia ha la possibilità di fissare un tariffario diverso.