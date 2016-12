Saldi al verde, quelli del prossimo gennaio 2017. Secondo un'indagine condotta dall'associazione dei consumatori Codacons, durante il periodo di sconti che partirà in tutta Italia dal 5 gennaio 2017, le famiglie spenderanno in media molto meno rispetto al passato. "Anche quest'anno i saldi di fine stagione faranno registrare segno negativo", sostiene il presidente del Codacons Carlo Rienzi, aggiungendo che il budget medio per famiglia sarà di 175 euro in media, e rilevando inoltre che meno di un cittadino su due (il 45% circa) deciderà di fare acquisti durante il periodo di saldi.

"Si prevede una contrazione media delle vendite del -5% rispetto ai saldi invernali del 2016. Questo perché la partenza degli sconti è fissata subito dopo le feste di Natale e Capodanno, quando cioè i portafogli degli italiani sono stati già svuotati dalle spese per regali e cenoni, e poche risorse rimangono da destinare ad altri acquisti", si legge nella nota stampa diramata dal Codacons.

L'andamento delle vendite, secondo l'associazione dei consumatori, non sarà omogeneo in tutto il territorio italiano: la contrazione delle vendite, infatti, colpirà soprattutto i piccoli negozi e le periferie delle città, mentre l'andamento sarà opposto per quanto riguarda invece outlet e boutique d'alta moda, graziati in modo particolare dalla presenza dei turisti stranieri. "Vola inoltre nel 2017 il commercio online, 1 acquisto su 5 in regime di saldi avverrà infatti attraverso il web", sottolinea in conclusione il Codacons.