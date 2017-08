Grave incidente stradale nelle scorse ore a Canicattì, in provincia di Agrigento. Un giovane automobilista di diciannove anni ha perso la vita dopo essere sbandato al volante della sua auto finendo con la vettura in una scarpata. La vittima è Anthony Liuzzi, originario di Canicattì. L'incidente nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la Statale 190 che da Canicattì porta a Delia, in contrada Corrige. Per motivi ancora da accertare , il ragazzo ha sbandato improvvisamente finendo fuoristrada senza riuscire più riprendere il controllo della vettura che ha fatto uno spaventoso volo giù per il burrone.

Un volo spaventoso di diversi metri terminato con un impatto devastante su un vigneto sottostante e che non ha lasciato scampo al giovane. Quando i soccorsi del 118 i di Canicatti sono arrivati sul posto e il ragazzo è stato estratto dalle lamiere era troppo tardi e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Incredulità e dolore in paese alla notizia della morte di Anthony Liuzzi. In tantissimi, appresa la notizia, si sono voluti stringere attorno alla famiglia e in moltissimi hanno voluto lasciare messaggi di cordoglio sui social network