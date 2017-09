Un ingegnere di Albavilla, in provincia di Como, ha deciso di andare a morire in una clinica svizzera richiedendo il suicidio assistito. Secondo quanto riporta il quotidiano La Provincia di Como, diversamente dal caso di Dj Fabo – il ragazzo divenuto tetraplegico e cieco in seguito a un grave incidente stradale accompagnato in Svizzera dall'esponente radicale Marco Cappato, l'uomo non era affetto da alcuna patologia incurabile, ma soffriva da anni di una grave forma di depressione. Appresa la circostanza, la procura di Como ha deciso di aprire un'inchiesta sulla morte dell'ingegnere comasco, ipotizzando l'accusa di istigazione al suicidio. All'esame del pubblico ministero e dei carabinieri titolari del caso ci sarebbe il ruolo di un amico dell'uomo che, secondo gli inquirenti, lo avrebbe accompagnato alla stazione di Chiasso, da dove poi l'ingegnere risulta essere partito per la clinica svizzera dove sarebbe poi morto. In una lettera inviata spontaneamente ai servizi sociali, l'ingegnere avrebbe dichiarato le proprie intenzioni già da tempo, spiegando il disagio patito a causa della grave depressione con cui era costretto a convivere da molto tempo.

Istigazione al suicidio, cosa prevede la legge.

Secondo l'articolo 580 del codice penale, si configura il reato di istigazione al suicidio quando un soggetto "determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio".