in foto: Gruppo di Alpini durante l'annuale adunata (Facebook).

Sono più di 500mila le persone che si stanno radunando in queste ore a Treviso per l'attesa adunata del Piave degli Alpini dell'Ana, giunta alla sua novantesima edizione. Non solo le penne nere, ma anche familiari e amici degli iscritti all'Associazione Nazionale Alpini, che ogni anno, dall'incontro spontaneo tenutosi sul monte Ortigara, nel vicentino, organizza l'evento a livello nazionale. I protagonisti della festa, in programma nella città veneta da venerdì 12 a domenica 14 maggio, sfileranno davanti agli occhi dei curiosi con il tradizionale abito scuro e il cappello d'ordinanza. In mimetica, invece, gli alpini di professione, quelli arruolati con leva volontaria. A dare il via alle celebrazioni, il tradizionale alzabandiera dei militari alla presenza delle autorità e la deposizione della corona al monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria.

Traffico e percorso della sfilata degli Alpini.

Il centro di Treviso sarà off limits per tutti e tre i giorni dell'adunata. Via le auto, al loro posto saranno potenziati il traffico su rotaia, con convogli straordinari in partenza dalle maggiori città italiane centro-settentrionali, e dei bus di linea. Massima sarà anche l'allerta terrorismo: anche se la città veneta non rientra tra quelle più a rischio attentati, nel corso della manifestazione sarà attivo un servizio di sicurezza senza precedenti, con le Unità Operative di Pronto intervento della Polizia di Stato (Uopi) e le Squadre Operative di Supporto (Sos) dell'Arma dei Carabinieri. Saranno presenti anche dei tiratori scelti, piazzati sui tetti delle case, durante il clou dell'evento, cioè la sfilata di 70mila alpini in programma domenica prossima, che chiuderà la manifestazione e darà appuntamento all'edizione 2018, che si svolgerà a Trento. Il percorso prevede il passaggio attraverso Viale D’Alviano, Borgo Cavour, via San Liberale, via D’Annunzio, Piazza della Vittoria, via Cadorna, Corso del Popolo, via Toniolo, e a seguire Scioglimento in via Santa Margherita, Riviera Garibaldi, via Reggimento Italia Libera.

Silvio e Iroso: le guest star dell'Adunata 2017.

Tra i 500mila partecipanti alla novantesima edizione dell'adunata degli Alpini, ve ne sono due la cui presenza è importante sottolineare. Il primo è Silvio Biasetti, che a 104 anni, compiuti qualche giorno fa, è ormai il decano delle penne nere. La sua è la storia di un sopravvissuto in tutti i sensi. Nel 1922, a soli 9 anni, si ammalò di tifo e riuscì a uscirne indenne, poi, conclusa la scuola per Ufficiali di Aosta, fu spedito direttamente in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche in questo caso, tra mille difficoltà, ebbe la forza di tornare a casa da sua moglie. Da Biella è partito con i suoi compagni alla volta di Treviso, dove domenica 14 maggio parteciperà alla sfilata di conclusione delle celebrazioni, facendo almeno un tratto a piedi, quello davanti alla tribuna.

Al corteo sarà presente anche Iroso, l'ultimo mulo soldato salvato dal macello. A 38 anni è infatti l'ultimo animale ad aver prestato servizio negli alpini, con tanto di marchio impresso sul suo zoccolo. Con la fine della leva obbligatoria e l'ammodernamento dei mezzi militari, infatti, l'animale era stato messo all'asta dal Ministero della Difesa per venderlo al miglior offerente ma per fortuna sulla sua strada ha incontrato un ex alpino come lui che lo ha accolto prima come compagno di lavoro e infine lo ha curato in vecchiaia senza fargli mancare mai nulla. Iroso non sfilerà direttamente, perché è acciaccato e con la vista non al massimo, ma chi vorrà potrà fargli visita in uno stallo che sarà sistemato in zona.

Breve storia dell'Adunata degli Alpini.

L'Adunata degli Alpini è una manifestazione che si svolge ormai da novant'anni ogni anno generalmente il secondo weekend del mese di maggio. La città che ospita l'evento, e che cambia in ogni edizione, viene scelta dal consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. L'obiettivo dell'incontro, che raduna migliaia di persone, è quello di ricordare la prima adunata spontanea tenutasi sul monte Ortigara, nel vicentino, nel 1920. Viene così celebrato il corpo degli Alpini, le truppe da montagna dell'Esercito Italiano, distintesi per il grande coraggio durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale. Poi, a causa della riorganizzazione dell'Esercito Italiano dopo la fine della guerra fredda, nel 1990 tre delle cinque brigate alpine e molte unità di supporto furono sciolte. Dal 2003 i suoi uomini sono impegnati in Afghanistan.