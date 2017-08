Era morta da giorni Carlotta Paiano, all'anagrafe Carlo, trans di 57 anni. È deceduta per cause naturali, come suggeriscono le condizioni del corpo, ma nessuno si è accorto della sua morte. Era sola nel suo appartamento al civico 2 di via Ascoli Piceno, a Lecce. Nessuno l'ha soccorsa, nessuno l'ha cercata, solo una parente, dopo giorni di silenzio e una segnalazione dei vicini di casa – che riferivano di un pessimo odore provenire dal suo appartamento – ha allertato i vigili che hanno fatto irruzione nel suo appartamento.

Nata in un corpo maschile, Carlotta aveva patito quel conflitto per tutta la durata della sua adolescenza trascorsa nel Sud conservatore, dove, appassionata di politica, aveva frequentato da giovanissima i circoli politici di destra. Nel pieno degli anni di piombo, si era trovata perfino, nel giugno del 1977, nel bel mezzo della sparatoria in in piazza Sant’Oronzo, dove alcuni eversivi di sinistra cominciarono a sparare al comizio di Pino Rauti. Salvò la vita di un ragazzo 16 anni, sottraendolo alla furia degli attivisti di Lotta Continua, armati di pistole e molotov.

Carlotta voleva di più di quella vita in un corpo estraneo e appena ne ebbe l'opportunità diventò donna e si trasferì a Firenze, dove poté vivere liberamente la propria sessualità. Capelli biondi e un corpo da pin up, Carlotta divenne una tra le donne più desiderate della città. Poi l'eta matura, il passare del tempo e la decadenza di tutti quei rapporti effimeri di cui la sua natura esuberante e la sua bellezza l'avevano circondata, l'avevano confinata in una dolorosa solitudine, la stessa in cui è stata trovata senza vita nell'appartamento leccese.