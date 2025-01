video suggerito

“Vomitare in continuazione in gravidanza non è normale”: una campagna invita le donne a chiedere aiuto Nausee e vomito continui in gravidanza non sono normali, è quanto afferma la nuova campagna di sensibilizzazione sul tema promossa dalla SIMP. “L’iperemesi gravidica è una patologia che porta le donne a disidratarsi e perdere peso e richiede l’ospedalizzazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: La campagna di sensibilizzazione "No, non è normale" di Exeltis e Simp

“Ci siamo passate tutte, ti ci abituerai, ma prima o poi passa”. “Non ti lamentare, forse questo figlio non lo volevi allora”. “Su dai la gravidanza non è mica una malattia”. Sono tante le voci che compaiono nel video girato per la nuova campagna di sensibilizzazione “No, non è normale” volta ad abbattere i luoghi comuni sulla nausea in gravidanza di Exeltis, che ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP).

Il video è di forte impatto emotivo, diverse donne sono costrette a interrompere le proprie attività lavorative, vedono il loro peso calare a picco a causa di episodi di nausea e vomito che diventano invalidanti in gravidanza. Spinte da chi le circonda a sopportare, secondo il falso mito che vomitare in gravidanza sia normale, le donne nel video, finiscono per soffrire in silenzio, convincendosi anche di essere inadatte o sbagliate.

I numeri delle donne che soffrono di nausea e vomito in gravidanza

La dottoressa Loredana Giacomantonio, Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia P.O. Vimercate ASST Brianza, si è detta contenta della campagna di sensibilizzazione in grado di muovere i primi passi per combattere uno stereotipo che spesso convince le donne a non chiedere aiuto.

L'esperta ha spiegato che una serie di fattori genetici, gastrointestinali e endocrini concorrono nel causare in alcune donne nausea e vomito in gravidanza. "Circa l'80% delle donne può provare nausea durante il primo trimestre di gravidanza che nel 52% dei casi si presenta associata a vomito con un picco tra la settima e la dodicesima settimana di gestazione".

Nonostante il disturbo sia comune, la dottoressa spiega che lo stesso tende a rientrare entro il sesto mese di gestazione, quando questo non accade, la nausea e il vomito possono diventare invalidanti per le donne. " Tra chi ne soffre circa il 30% presenta forme più severe, tali da interferire con la qualità di vita, e lo 0,5-2% arriva all’iperemesi gravidica". Questa condizione porta le donne a perdere peso e a disidratarsi, richiedendo dunque l'ospedalizzazione.

La prevenzione

Secondo l'esperta è possibile seguendo alcuni accorgimenti prevenire o limitare la sintomatologia invalidante per le donne in gravidanza seguendo i seguenti accorgimenti:

Alimentazione leggera: meglio preferire piccoli pasti, ogni due – tre ore: "In questo modo si evita di mantenere lo stomaco completamente vuoto e si riduce l'acidità gastrica". Per le nausee mattutine la dottoressa consiglia snack secchi, come cracker o fette biscottate a colazione, durante il giorno alimenti ricchi di carboidrati e con pochi grassi, non fritti e speziati.

meglio preferire piccoli pasti, ogni due – tre ore: "In questo modo si evita di mantenere lo stomaco completamente vuoto e si riduce l'acidità gastrica". Per le nausee mattutine la dottoressa consiglia snack secchi, come cracker o fette biscottate a colazione, durante il giorno alimenti ricchi di carboidrati e con pochi grassi, non fritti e speziati. Bibite fuori dai pasti: idratarsi è molto importante, la dottoressa consiglia di sorseggiare acqua, te allo zenzero o camomilla, ma fuori dai pasti. "Evitare caffeina e bibite gasate".

idratarsi è molto importante, la dottoressa consiglia di sorseggiare acqua, te allo zenzero o camomilla, ma fuori dai pasti. "Evitare caffeina e bibite gasate". Buone abitudini quotidiane: la dottoressa invita le gestanti ad evitare i luoghi troppo caldi e poco ventilati, i movimenti bruschi, prediligendo pratiche come lo yoga, la meditazione e le tecniche di rilassamento per riposarsi.

L'importanza di chiedere aiuto

A volte ogni forma di prevenzione non basta quando una gravidanza è segnata da vomito e nausee, lo spot infatti invita le gestanti a parlare della propria situazione con il ginecologo che le sta seguendo. "È importante che le donne non si rassegnino al problema, che può essere invalidante. Se dieta e stile di vita sano non bastano, ci sono terapie innovative, con indicazione specifica al trattamento di nausea e vomito in gravidanza, che possono aiutare a risolvere il disturbo".

Per questo la dottoressa è favorevole alla campagna di sensibilizzazione contro gli stereotipi della nausea in gravidanza e si dice fiduciosa che induca le donne a chiedere aiuto e gli esperti a cercare la strategia migliore per la gestante che hanno in cura.