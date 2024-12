video suggerito

Un asilo ha "arrestato" il Grinch per calmare i bambini dopo un furto: "Ora i bambini sanno che sono al sicuro" L'idea della messinscema, realizzata dalla direttrice della struttura, ha coinvolto anche dei veri agenti della polizia e ha permesso ai piccoli di superare il piccolo trauma causato da un'effrazione che qualche giorno prima aveva visibilmente danneggiato alcune parti dell'edificio.

Per evitare il trauma causato da un furto che a inizio dicembre aveva danneggiato alcune parti della struttura, ha pensato bene di inscenare un finto arresto al Grinch – il nemico del Natale per eccellenza – per tranquillizzare i piccoli scolari che erano rimasti sconvolti dall'episodio.

"Sul momento ho detto: Chissà se il Grinch è venuto all'asilo e ha fatto il monello?" ha raccontato ai media la direttrice dell'asilo Annefrances McGrath. Da quella battuta è però nata l'idea per trasformare lo spiacevole incidente in una storia di Natale.

Un trucco per rassicurare i bambini

La scuola, l'Ivy in the Park a Carntyne – un quartiere suburbano di Glasgow, in Scozia – era stata colpita da un furto con scasso lo scorso 8 dicembre, giorno in cui un ladro si è introdotto nella struttura forzando una porta e portando via un tablet. Il giorno dopo l'accaduto, il personale dell'asilo ha subito provato a ripulire tutto prima dell'arrivo dei bambini, ma il danno al vetro della porta era troppo evidente per essere nascosto o riparato in tempo per l'ora dell'ingresso.

Così, quando i bimbi si sono trovati davanti ai segni lasciati dal passaggio del ladro, genitori e insegnanti hanno notato un certo turbamento tra i piccoli, rimasti spaventati dall'idea che un "uomo cattivo" avesse invaso il loro spazio sicuro. Da qui l'idea della direttrice McGrath, che insieme al marito Paul, custode della struttura, ha organizzato la messinscena per aiutare i bambini a superare il trauma.

La cattura del Grinch

Con l'aiuto della polizia locale, che ha donato una borsa di cioccolatini per completare la "refurtiva", Paul si è travestito da Grinch, il personaggio verde e peloso nato dalla fantasia del fumettista e scrittore per bambini Dr. Seuss, e ha simulato un nuovo tentativo di effrazione. Questa volta, però, i bambini erano pronti: armati di una grande rete e coordinati da alcuni agenti che si sono prestati a questa "missione speciale" hanno aspettato il Grinch e lo hanno catturato.

Un agente della polizia ha quindi provveduto ad arrestare il "colpevole", portando via il Grinch su un furgone della polizia tra gli applausi e le grida di gioia dei bambini. "È stato un momento di grande entusiasmo" ha raccontato McGrath, convinta che la scenetta sia stata molto utile ai suoi piccoli scolari per ricevere un senso di chiusura al fattaccio che poteva minare la serenità dell'asilo. "La cosa più importante per noi è che i bambini sappiano che siamo qui per loro e che, qualunque sia il problema, possiamo aiutarli a superarlo".