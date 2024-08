Figlia svela il trucco geniale usato dalla madre per le foto di classe: “Ecco perché ero sempre al centro”

video suggerito

Una ventiduenne inglese ha mostrato su TikTok l'ingegnoso (e divertente) trucco ideato dalla madre per fare in modo che la figlia risultasse sempre in primo piano durante le foto di classe.

Ella Kemp, una ragazza di Brighton ha recentemente condiviso su TikTok un video in cui mostra alcune vecchie fotografie scolastiche ritraenti classi di bambini sorridenti tra i quali effettivamente sembra sempre spiccare un bimba dai capelli castani, che poi era la stessa Ella da piccola.

Il motivo dell'effetto è presto spiegato: giunto il giorno della foto, la madre della ragazza era solita mandare a scuola la figlia con l'uniforme sbagliata, così da poter occupare sempre il centro della scena.

In mezzo alla filza di uniformi e grembiuli tutti uguali infatti, l'unico modo per salvaguardare l'omogeneità dell'effetto visivo era mettere l'elemento dissonante (ossia Ella) perfettamente nel mezzo dell'inquadratura.

Un trucco per favorire la personalità della figlia

In molte scuole del Regno Unito, le foto di classe sono una tradizione consolidata e in questa occasione ragazzi e ragazze sono chiamate a indossare l'uniforme dell'istituto in modo da richiamare un senso di appartenenza e comunità.

Tuttavia, la decisione della madre di Ella di farla vestire in modo diverso è riuscita nell'intendo di rendere ogni foto scolastica un ricordo unico e indimenticabile.

I commenti

La trovata della mamma di Elle, unita alla posa ironicamente civettuola della ragazza ha attirato centinaia di commenti da parte di altri utenti, che hanno condiviso le loro esperienze personali legate alle foto scolastiche.

"Geniale, ma nella mia scuola quando qualcuno non portava l'uniforme gli davano una divisa di qualcuno di un'altra sezione e lo piazzavano sullo sfondo" ha ricordato un utente.

"Oddio, ora capisco perché un ragazzo della mia classe era sempre al centro della foto: aveva sempre l'uniforme sbaglia!" ha commentato un'altra ragazza.

In generale, nel Regno Unito, le uniformi scolastiche sono obbligatorie per motivi ben precisi: aiutano a creare un senso di uguaglianza tra gli studenti, minimizzando le differenze economiche visibili, e semplificano la routine quotidiana per famiglie e studenti, assicurando che i ragazzi siano sempre vestiti in modo adeguato per l’ambiente scolastico.

Tuttavia, come dimostra la storia di Ella, c'è sempre spazio per un tocco di originalità che può trasformare una semplice foto di classe in un ricordo indelebile.