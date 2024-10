video suggerito

La figlia odia andare all’asilo: il trucco creativo della mamma risolve la situazione Ogni giorno, prima di lasciare la figlia al nido, una mamma australiana fa dei disegnini sulle mani della bimba: “In questo modo sente la mia presenza quando non ci sono”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Una mamma australiana è diventata virale grazie a un ingegnoso metodo che ha trasformato il difficile momento dei saluti scolastici in un'occasione di divertimento e connessione con la propria piccola. Kate, che sui social non vuole rivelare il proprio cognome, ha infatti condiviso su TikTok il trucco ideato per rendere le mattinate meno stressanti per sua figlia Cece, dopo settimane di lacrime e scenate durante il momento del distacco.

Un gesto semplice che cambia le giornate

Come raccontato dalla stessa Kate, l'esigenza d'ideare un modo per rendere meno traumatico il distacco mattutino è nata dopo l'ennesimo pianto disperato al momento dilasciare la madre per andare con le maestre del nido. Cece, due anni appena, non voleva lasciarla andar, costringendo il personale scolastico a staccarla fisicamente dalle braccia della mamma. Una scena straziante, che ha spinto Kate a pensare a una possibile soluzione ed è stato proprio a quel punto che la donna, ripensando a un podcast che aveva ascoltato qualche anno prima, ha avuto l'intuizione.

Da allora infatti, ogni mattina, prima di andare a scuola, lei e Cece disegnano qualcosa sulle rispettive mani, creando un legame visivo che le accompagna durante la giornata, anche se sono fisicamente distanti.

Nel video, Kate ha mostrato alcuni dei disegni che hanno realizzato: cuori, stelle, faccine sorridenti e, recentemente, il nuovo preferito di Cece, un cerchio che rappresenta una palla. L’attività, ha spiegato Kate, cambia ed evolve ogni settimana in base ai desideri della bambina, che ha recentemente chiesto il disegno di una rana, mettendo alla prova le abilità artistiche della mamma.

Un successo virale e le testimonianze del pubblico

Il video di Kate ha totalizzato oltre 8 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti dal momento della sua pubblicazione, avvenuta lo scorso 11 settembre. Molti utenti di TikTok hanno anche condiviso esperienze simili, ricordando le tecniche che i loro genitori utilizzavano per rendere più semplici i saluti. Un'utente, ad esempio, ha ricordato che sua madre usava spruzzare un po' profumo nel suo vestito, così da sentirla vicina durante la giornata, mentre un altro ha spiegato che i bambini trovano difficile separarsi da casa perché rappresenta un "rifugio" caldo e sicuro.

Kate ha poi spiegato che, nonostante l'attività sembri banale, ha reso le mattine molto più serene. Cece ora sembra adorare questa routine e i momenti dei saluti sono migliorati significativamente. "È solo un piccolo gesto", ha scritto Kate nel suo video, "ma in alcuni giorni fa davvero la differenza".

L'importanza di un legame fisico

La psicologa clinica Martha Deiros Collado ha definito nel corso di un intervento al sito Newsweek questi disegni come "bottoni dell’amore", un metodo che aiuta i bambini a comprendere meglio il concetto di sentirsi connessi anche quando si è separati fisicamente.

Secondo la dottoressa, questi gesti visivi permettono ai bambini di avere un simbolo tangibile della loro connessione con il genitore, facilitando il distacco e regalando loro conforto durante la giornata.

Deiros Collado ha suggerito che i genitori possono dire ai propri figli di "premere il bottone dell’amore" ogni volta che pensano a loro, creando così un legame emozionale che si rafforza nel tempo. Man mano che i bambini crescono, ha aggiunto, questo simbolo può trasformarsi in braccialetti abbinati, portachiavi o fotografie, mantenendo viva quella connessione fisica che li aiuta a sentirsi vicini.