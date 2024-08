Una mamma svela su TikTok il trucco definitivo salva-divani: “Così il succo non schizza più in giro”

video suggerito

Il brick del succo di frutta è probabilmente il nemico numero uno di tende, vestiti e tapezzerie. Ogni volta che un bambino afferra il cartoncino per infilzarlo con la cannuccia, infatti, la presa ferrea del pargolo rischia ogni volta di far schizzare il liquido dappertutto, con grande orrore del genitore che non può fare altro che assistere impotente alla vista di abiti e divani che vengono macchiati irrimediabilmente da quel getto zuccherato e decisamente appiccicoso.

Una mamma americana ha perl scoperto un trucco semplice ma geniale in grado di evitare questi piccoli disastri domestici, riportando la speranza nei cuori di mamme e papà che finalmente potranno godersi le merende dei figli senza il timore di dover buttare il divano ad ogni sorsata.

La tecnica

Jessica, mamma di una bambina di tre anni e mezzo, ha infatti condiviso su TikTok una dritta scoperta per caso durante un baby shower. Durante l'evento, un'altra mamma aveva tirato fuori dalla borsa un cartone di succo dalla forma molto particolare: invece del solito parallelepipedo a base rettangolare, quel brick era appiattito nella parte superiore, quella dove normalmente va inserita la cannuccia.

Curiosa, Jessica ha chiesto spiegazioni e la mamma ha raccontato che il suo bambino aveva sempre l'abitudine di afferrare il cartone di succo e spremerlo. "Ogni volta che infilano la cannuccia, premono il cartone," ha spiegato la mamma. "E ogni volta, il succo schizza dappertutto."

Per evitare questo, ha dunque escogitato uno stratagemma: solleva le alette ai lati del cartone, poi appiattisce la parte superiore. Una volta che la parte superiore è piatta, infila la cannuccia. Così, quando il bambino afferra il cartone, non succede nulla, visto che la pressione esercitata viene dispersa dalla forma allungata del cartone.

Un vero salva-vita (e divani)

Dopo aver assistito all'efficacia di un simile metodo, Jessica ha poi condiviso il trucchetto sui social, entusiasta per una scoperta che probabilmente le risparmierà un bel po' di bucati in lavatrice.

"Mia figlia ha tre anni e mezzo. E l'ho scoperto ora" ha commentato ironica la donna, quasi perplessa dal fatto che un'idea tanto semplice non le fosse mai venuta in mente prima di quel baby-shower.

A quanto pare però, Jessica non è affatto l'unica ad aver accolto con estremo stupore la nuova tecnica. Molti altri genitori si sono infatti affrettati a commentare il video con toni tra l'entusiastico e lo sbalordito.

"I miei figli hanno 28, 26, 24 e 17 anni" ha scritto una mamma. "Questo trucco mi sarebbe servito tre divani fa!".